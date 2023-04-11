Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programında 2022/2 döneminde yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi hedefleyen programın 2022/2. döneminde Uşak Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler tarafından toplam 44 proje başvurusu yapıldı ve bu projelerin 30 tanesi desteklenmeye hak kazandı. Bu başarı ile Türkiye’de 51. sırada yer alan Uşak Üniversitesi TR 33 bölgesinde ise Manisa Celal Bayar Üniversitesinden sonra 2. sırada yer aldı.

Uşak Üniversitesi öğrencilerinin son yıllarda projeleri ile ilgili farkındalıklarının ciddi ölçüde arttığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, kabul edilen proje sayılarının da her dönem artmaya devam ettiğini belirtti. Bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Prof. Dr. Ekrem Savaş “Öğrencilerimizin proje yapmaları ve bu projeleriyle destek almalarından gurur duyuyoruz. Projesi kabul edilen öğrencilerimizi, onları proje hazırlama süreçlerinde destekleyen, projelerinde danışmanlık yapan öğretim üyelerimizi ve ildeki firma temsilcilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.