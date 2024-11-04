Uşak Üniversitesi Öğrenci Konağı ve Kültürevinde her hafta düzenlenecek ‘Konakta Hasbihal’ programında öğrencilerimiz kentin önde gelen isimleriyle bir araya geliyor.

‘Konakta Hasbihal’ söyleşilerinde öğrencilerimiz farklı alanlardan önemli isimlerle bir araya gelme fırsatı buluyor. Her hafta Cuma akşamı gerçekleştirilecek ‘‘Konakta Hasbihal’’ etkinliği öğrencilerin bilgi ve birikimlerini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, bu haftaki söyleşi öncesi yaptığı konuşmada, “Öğrenci Konağı ve Kültürevimizde süren bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilecekleri, bilgiye ve tecrübeye erişim sağlayabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Kentin önemli isimleriyle bir araya gelme fırsatı bulan gençlerimiz, mesleklerinde önde gelen isimlerle birebir iletişime geçme, onların tecrübelerinden faydalanma imkânı bulacak. Her hafta Cuma akşamı konağımızda düzenlenen ‘Konakta Hasbihal’e öğrencilerimizi bekliyoruz. Bu haftaki konuğumuz İl Müftüsü Burhan Çakır’a öğrencilerimizle bir araya gelmesinden ve aktaracağı bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

‘‘Öğrenci Konağı ve Kültürevimiz, öğrencilerimizin kitap okuyup ders çalışabilecekleri ve çeşitli etkinlikler düzenleyebilecekleri bir mekan.’’

Rektör Savaş konuşmasında ayrıca Uşak Üniversitesi olarak, öğrencilere ve personele en iyi hizmeti sunmayı her zaman öncelikleri olarak gördüklerini ifade ederek “Öğrenci Konağı ve Kültürevimiz, öğrencilerin ders çalışabileceği, kitap okuyarak kendilerini geliştirebileceği ve sosyal etkinliklerle zenginleşebilecekleri bir ortam sunmak üzere tasarlandı. Çeşitli etkinliklerle, öğrencilerimizi farklı alanlarda uzman konuklarımızla buluşturarak bilgi dağarcıklarını genişleteceğiz. Uşak Üniversitesi olarak, her zaman öğrencilerimizin ve personelimizin yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğiz.’’ şeklinde konuştu.

Bu haftaki söyleşinin konuğu Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır, öğrencilere dini ve ahlaki değerler üzerine bilgiler aktardı. Gençlere manevi gelişimin öneminden bahseden Çakır, karşılaştıkları zorluklarla baş etme konusunda tavsiyelerde bulundu. Burhan Çakır ayrıca 1924 yılında kurulmuş olan Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye’nin önemli kurumlarından biri olduğunun altını çizerek, başkanlığın sunduğu hizmetleri ve bursları detaylı şekilde anlattı.

Söyleşinin ardından Öğretim Görevlisi Dr. Onur Altıntuğ yönetiminde Neyzen Muhammed Said Karabacak tarafından ney dinletisi yapıldı. Programın sonunda Rektör Savaş günün anısına İl Müftüsü Burhan Çakır’a teşekkür plaketi takdim etti. Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz, akademisyenler ve idari personel de katılım gösterdi.