Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından Dr. Öğr. Üyesi Salimeh Amanjani küratörlüğünde “Filistin İçin Çiz” isimli serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Yılmaz, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Serginin küratörü Dr. Öğr. Üyesi Salimeh Amanjani, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri (Tekstil Atölyesi dersi) ve 4. Sınıf Öğrencilerinin (Giysi Tasarımında Yenilikçi Uygulamalar dersi) 38 eserle Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti. Çalışmalarda mumlama-batik gibi zorlu bir teknik kullanıldığını ifade eden Amanjani, “Öğrencilerimiz bu teknikle Filistin’deki zorlu zamanları anlatmaya çalıştılar. Sergimize katılımınız için teşekkür ederiz” dedi.

Açılışta konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencilerin Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi. Savaş, “Böylesine hassas bir konuda farkındalık oluşturduğumuz için sizleri tebrik ediyorum. Maalesef Filistin’de bir yılı aşkın süredir orantısız güç kullanılıyor. Ne yazık ki bu katliama sadece İsrail değil, ona destek veren Batılı ülkeler de ortak oluyor. Gazze’de çocuklar, dünyaya gelir gelmez bombalarla tanışıyor. Özellikle bir nesli yok etmek için çocukları hedef alıyorlar” şeklinde konuştu.

Rektör Savaş, Müslüman ülke liderlerinin daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer diğer Müslüman ülkeler de Türkiye kadar cesur bir duruş gösterebilseydi, bu savaşın seyri farklı olabilirdi. Sevgili öğrenciler çizdiğiniz her resim, dokunduğunuz her fırça, umuyorum ki bu zulmün durdurulmasına bir vesile olur ve insanlığın yüz karası olan bu durumu oluşturanların yüreklerinde bir kıvılcım oluşturur. Sergide emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Filistin’de yaşanan trajedilere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Filistin İçin Çiz” sergisi, sanatın toplumsal olaylara ışık tutmadaki gücünü bir kez daha gösterdi. Sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü ve duygu yüklü anlara sahne oldu. Sergi 24 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.