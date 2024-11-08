Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından iş, staj ve kariyer fırsatları için öğrenciler ile firmaları bir araya getiren Kariyer Günü’24 gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan etkinlikler öğrenciler ve mezunlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Tüm gün boyunca süren ve 30’dan fazla firmanın katıldığı kariyer fuarında, öğrenciler firmalarla bir araya geldi. Öğrenciler ve mezunlar, firmaların stantlarını ziyaret ederek, iş ve staj fırsatları hakkında bilgi aldı. Öğrenciler ayrıca Kariyer Günü’24 etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘Kariyer Zirvesi’ paneli ve TÜPRAG Firması ile Jura Hotels’in katıldığı iki ayrı sektör buluşmasıyla iş insanı ve firma temsilcilerinin deneyimlerini dinleme fırsatı buldu.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses ve Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Doğan Hatun, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanındaki firma stantlarını ziyaret ederek firmalara katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi büyük salonda yoğun bir katılımla düzenlenen ve moderatörlüğünü Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatör Yardımcısı Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Yasin Aslan’ın yaptığı ‘Kariyer Zirvesi’ adlı panelde panelistler; Girişimci-iş insanı Kanada’nın inşaat sektöründeki ilk on şirketi arasında yer alan Van Horn Construction şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Windlar Yazılım Enerji Ltd. Şti. kurucusu Ahmet Ulukan ile Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu Sarar Battaniye Fabrikası Müdürü Uğur Bekar, kariyer basamaklarında nelerle karşılaştıklarını ve başarıya nasıl ulaştıklarıyla ilgili deneyimlerini aktararak, öğrencilere hedeflerine giden yolda neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundular.

Rektör Savaş, panelin açılış konuşmasında Kariyer Günü’24’te bir kez daha öğrencileri sektör ile buluşturmanın mutluğunu ve etkinliğe olan yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uşak Üniversitesi olarak öğrencilerin mezun olduktan sonra en kısa zamanda istihdam edilmelerini ve üniversiteyle olan bağını güçlü tutmaları için çalışmalar ve etkinlikler yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Savaş, ‘‘Bu doğrultuda, sık sık öğrencilerimizi mezunlarımız ile buluşturuyor, onların tecrübesinden istifade etmesini sağlıyoruz. Ayrıca bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin iş, staj ve kariyer süreçlerinde sektörün ve çalışmayı hedefledikleri firmaların beklentilerini şimdiden öğrenerek öğrencilik dönemini bu doğrultuda daha verimli geçirmesini çok kıymetli buluyoruz. Nitekim 4 yıl önce başlattığımız ve artık geleneksel hale gelen Kariyer Günlerinin sonuçlarını aldığımızı görüyorum. Biraz önce firma stantlarını ziyaret ettik. Bu yıl Kariyer Günümüze katılan firmalarımız ve panelistlerimiz arasında kariyer günleri aracılığıyla iş hayatı ile tanışan, burada tanıştığı firmalarda önce stajyer, sonra çalışan olan ve bugün kendi işini kurarak bu etkinliğe iş insanı olarak katılan mezunlarımız olduğunu gördüm. İşte bu bizim için en büyük gurur kaynağı, buradaki öğrencilerimiz için de birer ilham kaynağıdır. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz kariyer gününün de buradaki pek çok evladımız için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Geleceğin liderlerinin, yöneticilerinin, girişimcilerinin, iş insanlarının şu an bu salonda olduğuna inanıyorum. Etkinliklerimize katılım sağlayan tüm firma ve kamu kurumlarımıza, kariyer zirvesine katılan panelistlere ve sektör-öğrenci buluşmasına katılan firma temsilcilerine; bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaştıklarından dolayı teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Panelin sonunda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kenan Taş ve Prof. Dr. Lütfi Özav tarafından günün anısına panelistlere teşekkür plaketi verildi.

Öğrenciler iki ayrı sektör buluşmasına katıldı

Panelin ardından iki ayrı sektör buluşması gerçekleşti. Öğrenciler, Mustafa Kemal Paşa Amfisinde TÜPRAG ve Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi T6 salonunda da JURA Hotels temsilcileriyle bir araya geldi.

Tüm gün boyunca süren Kariyer Günü’24’e katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, farklı sektörlerden iş insanlarıyla tanışmanın kariyer hedeflerini şekillendirmelerinde büyük bir fırsat sunduğunu, özellikle staj ve iş olanakları hakkında bilgi edinmenin kendileri için çok değerli olduğunu belirttiler. Bu tür etkinliklerin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı da olduğunu söyleyen öğrenciler, etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ettiler.