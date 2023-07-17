Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreninde 4 bölümden 256 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İletişim Fakültesi mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende açılış konuşmalarında mezunlar adına konuşan 2022-2023 iletişim fakültesi birincisi Nevra Ayan, “ 4 Yıl önce fakülteye ilk geldiğimde söylediğim ilk şey çok heyecanlı olduğumdu ve her şey çok güzel başladı. Derken pandemi ile karşılaştık. Online, yüz yüze, karma eğitim derken, şartlar bizim için karmaşık ve zor bir hal aldı. Tüm bu zorluklara rağmen bizlerin teknik ve yaratıcı becerilerini geliştirmek adına çabalayan Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin çok kıymetli akademisyenlerine öğretilerine, sabrı ve ilhamları için tüm öğrenci arkadaşlarım adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Ardından 30 Mayıs 2022 Tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Sude Ürer’i anmak için konuşma yapan Melisa Gülteke “Kendisiyle konuşurduk hep mezuniyet töreninde kırmızı giymek isterdi. Ben onu bugün temsilen kırmızı giydim. Kendisine ailesine sabır diliyorum” diye konuştu.

Ardından konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin, “Üniversitemiz iletişim Fakültesi bu sene 7 mezunlarını vermenin haklı gururunu yasamaktadır. Bu gurur sadece üniversitemiz ve fakültemize ait değil çocuklarının bu günlere gelmesinde her türlü fedakârlığı gösteren anne-babalar, aile büyükleri ve su anda eğitimini basari ile bitiren mezunlarımıza aittir” dedi.

Törene katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfü Özal, “Bugün burada, Fakültemizin mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle bu anlamlı günde aramıza katıldığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve Üniversitemiz adına hepinize teşekkür ediyor, törenimize hoş geldiniz diyorum. Dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, büyük emeklerle, özenle yetiştirdiğiniz göz bebekleriniz evlatlarınızı, vatana hizmet yolculuğuna uğurlamanın vakti geldi. Artık onlarla iftihar edebilirsiniz. Biliyoruz ki bundan sona onların yaptıklarını onurla ve gururla izleyeceksiniz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında mezun olan gençlere de seslenen Rektör Yardımcısı Özal, “Arkanıza dönüp baktığınızda hepiniz bu süreçte zorlu bir eğitimden geçtiğinizi göreceksiniz. Bugün her biriniz artık ülkenize ve dünyaya karşı sorumlu birer gençsiniz. Hepinizin idealleri var, hedefleriniz büyük. Hedefe giderken kendinize bir plan yapın ve o plan sizden başka kimsenin değiştirmesine müsaade etmeyin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceyle bölümlerini tamamlayan öğrencilere ve diğer mezunlara öğretim üyeleri tarafından belgeleri verildi. Diplomalarını alan öğrenciler müzik eşliğinde geri sayım yaparak hep birlikte keplerini havaya fırlattı. Büyük bir coşku ve heyecana sahne olan mezuniyet töreni sırasında aileler de çocuklarının yaşadığı bu özel ve anlamlı ana şahit oldular.

Yoğun bir katılımın olduğu mezuniyet töreninde ayrıca öğrenciler müzik eşliğinde oyun havası oynadılar.