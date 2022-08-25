Uşak Üniversitesi “Engelsiz Üniversite” olma hedefiyle yaptığı çalışmalarla aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Uşak Üniversitesi “Engelsiz Üniversite” olma hedefiyle yaptığı çalışmalarla aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından gerçekleştirilen 2022 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödülleri çerçevesinde Uşak Üniversitesi geçen yıllarda olduğu gibi yine engelsiz bayrak ödüllerine hak kazandı. Uşak Üniversitesi 3 ‘Mekanda Erişilebilirlik’ ödülü, 4 ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ ödülü olmak üzere toplam 7 bayrak ödülü kazandı ve 5 mekanda erişim ödül adaylığı aldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın 30 Haziran 2022 tarihinde açıkladığı YÖK 2022 Engelsiz Üniversite Ödüllerini kazanan Uşak Üniversitesi birimlerine bayrakları, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından 24 Ağustos tarihinde Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Senato odasında düzenlenen törenle takdim edildi.

Uşak Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü tarafından organize edilen törende, Eğitimde erişilebilirlik kategorisinde (Yeşil Bayrak); Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Ulubey Meslek Yüksekokuluna Yeşil Bayrak ödülleri, Mekanda erişilebilirlik kategorisinde (Turuncu Bayrak); İslami İlimler Fakültesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi-Yabancı Diller MYO (Ortak Bina) ile Teknik ve Sosyal Bilimler MYO’ya (Akademik ve İdari Ortak Bina) Turuncu Bayrak ödülleri, Bir Eylül Kampüsü, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi-Adalet Meslek Yüksekokulu (Akademik ve İdari Ortak Bina), Kongre ve Kültür Merkezi ile Mühendislik Fakültesine ise “Mekânda Erişilebilirlik” Turuncu Bayrak ödülüne aday belgeleri takdim edildi. Törende ayrıca geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde yapılan II. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı’nda, “Erişilebilirlik Belgesini ve Bayrağını” kazanan Uşak Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesine belge ve bayrağı da verildi.

“Uşak Üniversitesi Engelsiz Üniversite Ödüllerini almaya devam ediyor”

Rektör Prof. Dr. Savaş törende yaptığı konuşmada, Uşak Üniversitesi’nin 2019 yılından bu yana toplamda 11 ‘Eğitimde Erişilebilirlik-Yeşil Bayrak’ ödülü, 4 ‘Mekanda Erişilebilirlik-Turuncu Bayrak ödülü’, 4 ‘Sosyo-Kültürel Erişilebilirlik-Mavi Bayrak ödülü’ almış olduğunu belirterek “Uşak Üniversitesi “Engelsiz Üniversite” olma hedefiyle yaptığı çalışmalarla aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Bu yıl da bir kez daha YÖK’ün ‘2022 Yılı Engelsiz Üniversiteler’ Ödüllerinde 7 Engelsiz Bayrak Ödülünü aldık. Engelsiz eğitim ve engelsiz erişim için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışıyoruz. Bu çalışmaların karşılığını, son dört yıldır aldığımız ödüllerle taçlandırıyoruz” dedi.

‘Engelsiz Üniversite’ hedeflerini birer birer gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Savaş, engelli bireylerin hayallerinin önündeki engelleri kaldırmanın öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti. Uşak Üniversitesinin her biriminde engelsiz öğrenim ve her bir fiziki yapısında engelsiz erişim için çalıştıklarını aktaran Prof. Dr. Savaş, bundan sonra da erişilebilirlik çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Rektör Savaş, yeşil ve turuncu bayrak kazanan fakülte dekanlarına ve birim yöneticilerine belgelerini ve bayraklarını takdim ederken, turuncu bayrak adayı birim, fakülte ve meslek yüksekokullarına belgelerini verdi.