Uşak Üniversitesi, YÖK’ün raporunda dezavantajlı gruplara yönelik yaptığı etkinliklerle engelsiz üniversiteler arasında ödül veya nişan sayısı bakımından ilk 20 üniversite arasında yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024” yayımlandı. Raporda, Türkiye’deki 201 üniversite, “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın”, “Uluslararasılaşma”, “Sürdürülebilirlik” ve “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” başlıklarında değerlendirildi.

Uşak Üniversitesi, ‘‘Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk’’ alanında dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısının en yüksek olduğu ilk yirmi üniversite arasında yer alarak 15’inci sıraya yükseldi. Ayrıca Uşak Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve Engelli Dostu Üniversiteler arasında aldığı ödüllerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. Uşak Üniversitesi, bu kategoride alınan ödül veya nişan sayısının en yüksek olduğu ilk 20 üniversite arasında 13’üncü sırada yer aldı.

‘‘Dezavantajlı gruplara yönelik yürüttüğümüz projeler ve faaliyetler, engelsiz üniversite vizyonumuzun bir yansımasıdır.’’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesinin toplumsal hizmet ve sosyal sorumluluk ile ilgili proje ve farkındalık etkinliklerine verdiği önemin altını çizdi. Rektör Savaş, “Üniversitemiz, son yıllarda sadece akademik başarılarla değil, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk alanındaki başarılarıyla da ön plana çıkıyor. Dezavantajlı gruplara yönelik yürüttüğümüz projeler ve faaliyetler, engelsiz üniversite vizyonumuzun bir yansımasıdır. Aldığımız ödüller, bu çabaların bir sonucudur ve daha fazlasını yapmak için motivasyon kaynağımızdır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Savaş, engelsiz eğitim ve engelsiz erişim için göreve geldikleri ilk günden itibaren çalıştıklarını ifade ederek, ‘‘Bu çalışmaların karşılığını, son 6 yıldır aldığımız ödüllerle taçlandırıyoruz. Bugüne kadar 1 Program Nişanı olmak üzere 21 ödül aldık. Başta Engelsiz Birim Koordinatörlüğümüz olmak üzere tüm personelimize gösterdikleri üstün çabadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi olarak başarılı çalışmalara devam edeceklerini ve daha geniş kitlelere ulaşarak topluma hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023”te de Uşak Üniversitesinin, ‘Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde yer alan ‘Üniversiteye Kazandırılan Bağış Miktarı’ listesinde üniversiteye kazandırılan bağış miktarlarına göre ‘En İyi Gelişim Gösteren’ 3 üniversiteden biri ve ‘Uluslararasılaşma‘ kategorisinde yer alan ‘Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğretim Elemanı Sayısına Göre Üniversitelerin Dağılımı’ listesinde de 4. sırada yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Ekrem Savaş, bu yılki raporda da yer almanın gurur verici olduğunu belirtti. Rektör Savaş, ‘‘Aklın ve bilimin ışığında yeni nesil üniversite olarak ‘Adı Bir Şehir, Hedefi Dünya’ sloganıyla çıktığımız bu yolda her zaman bilimde, sanatta, eğitimde, toplumsal katkıda, sosyal sorumlulukta ve teknolojide, ülkemizin adını duyurmak için çalışıyoruz. Ülkemizin her alanda kalkınması için Uşak Üniversitesi olarak çalışmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ekrem Savaş, YÖK’ün yayınlamış olduğu ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024’ün yükseköğretim kurumlarına rehber olduğunu ve üniversitelerin yaptıkları çalışmaları bulunduğu noktadan daha ileriye götürecek bir yayın olduğunu vurgulayarak başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere, YÖK Üyeleri ve raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.