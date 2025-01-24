Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject (Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları) açıklandı. 2025 Dünya Üniversite Sıralamasına girme başarısı gösteren yükseköğretim kurumları arasında yapılan değerlendirmede Uşak Üniversitesi alan bazlı sıralamalarda da yerini aldı.

Bu yılki sıralamalar, Eğitim-Öğretim, Araştırma Ortamı, Araştırma Kalitesi, Sanayi İşbirliği ve Uluslararası Görünüm gibi beş temel sütun altında kategorize edilen, 11 alan başlığı çerçevesinde yapıldı. Alan bazlı sıralamalarda Uşak Üniversitesi, ‘Eğitim Bilimleri’ alanında Türkiye’den sıralamaya giren 35 üniversite arasında 601+ bandında yer alan 12-35 üniversite diliminde yer aldı.

Listede ‘Sağlık Bilimleri’ alanında Türkiye’den sıralamaya giren 59 üniversite arasında 1001+ bandında 25-59 üniversite diliminde yer alan Uşak Üniversitesi ayrıca ‘Eğitim Bilimleri’ alanının alt kategorisi olan ‘Uluslararası Görünüm’ başlığında Türkiye’de 5’inci sırada yer alma başarısı gösterdi.

“Uşak Üniversitesi istikrarlı bir şekilde uluslararası sıralamalarda yer almaya devam ediyor”

Uşak Üniversitesi’nin istikrarlı bir şekilde uluslararası sıralamalarda yer almaya devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş THE 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması alan bazlı değerlendirmede ‘Eğitim’ ve ‘Sağlık Bilimleri’ alanlarında elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Rektör Savaş, Uşak Üniversitesinin bölgesel, ulusal ve uluslararası başarılarının çok çalışmanın bir eseri olduğunu söyleyerek açıklamasında şunları kaydetti:

‘‘Uşak Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası sıralamalarda istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ediyoruz. THE 2025 Dünya Üniversite Sıralamalarında özellikle ‘Eğitim Bilimleri’ ve ‘Sağlık Bilimleri’ alanlarında elde ettiğimiz başarılar, üniversitemizin nitelikli eğitim anlayışını ve araştırma kapasitesini ortaya koymaktadır. ‘Eğitim Bilimleri’ alanındaki ‘Uluslararası Görünüm’ kategorisindeki başarımız, üniversitemizin küresel ölçekteki itibarını bir kez daha teyit etmiştir. Bu başarı, üniversite olarak bilime, eğitime ve iş birliğine verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Gelecek yıllarda bu başarılarımızı daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Emeği geçen tüm Uşak Üniversitesi ailesine, desteklerinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerine teşekkür ediyorum”