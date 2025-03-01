Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, "Yetenek Her Yerde" kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ege Kariyer Fuarı 2025, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Uşak Üniversitesi’nin de paydaşı olduğu fuar, 26-27 Şubat tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehzadeler Yerleşkesi’nde yapıldı.

Bölgedeki üniversitelerde eğitim gören öğrenci ve mezunlarla iş dünyasını bir araya getiren EGEKAF’25, bu yıl "Toplum 5.0" temasıyla düzenlendi. Fuara, kamu ve özel sektörden çok sayıda kurum ve firma katılım sağladı.

Uşak Üniversitesi öğrencileri gelecek hedefleri için EGEKAF’25’e katıldı

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, 26-27 Şubat tarihlerinde düzenlenen EGEKAF’25’e katılmak üzere sabahın erken saatlerinde yola çıkan yaklaşık 1000 Uşak Üniversitesi öğrencisini kampüsten uğurladı.

Rektör Savaş: "EGEKAF, gençler için büyük fırsat."

Rektör Savaş, öğrencilerimizle bir süre sohbet ederek EGEKAF’ın gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Uşak Üniversitesi olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Prof. Dr. Savaş, ‘‘Kariyerlerinize yön vermek isteyen siz değerli öğrencilerimiz EGEKAF’da kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geleceksiniz. Hem iş hem de staj imkanı yakalama şansı bulacaksınız" dedi.

Fuara katılan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi standını da ziyaret etti. Standı ziyaret edenlerle sohbet eden Rektör Savaş, EGEKAF’ın öğrenciler ve mezunlar için önemli bir kariyer platformu olduğunu vurguladı.

Etkinlik kapsamında mülakat simülasyonları, özgeçmiş değerlendirmeleri, atölye çalışmaları ve kariyer sohbetleri düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Ekrem Savaş, bu tür organizasyonların gençlerin mesleki becerilerini geliştirmesine ve iş hayatını yakından tanımasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

EGEKAF’25’te, Uşak Üniversitesi’nin yanı sıra Aydın Adnan Menderes, Balıkesir, Dokuz Eylül, Ege, Bakırçay, İzmir Demokrasi, İzmir Ekonomi, İzmir Katip Çelebi, Tınaztepe, Muğla Sıtkı Koçman, Pamukkale ve Yaşar üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu da paydaş olarak yer aldı.