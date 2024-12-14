Uşak Üniversitesi “UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi”nde ilk 500 üniversite arasına girdi.

Dünya üniversitelerini; çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren “UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi” 2024 yılı sonuçlarına göre Uşak Üniversitesi 187 sıra yükselerek 489. sırada yer aldı. 2023 yılında puanı 5625 olan Uşak Üniversitesi puanını da 6740’a çıkardı. Geçen sene ilk 1000’de 676. Sırada yer alan Uşak Üniversitesi bu yıl 187 sıra yükselerek 489. Sırada yer alarak ilk 500 üniversite arasına girdi.

Dünyadaki önemli akreditasyon kurumları olan Webometrics, SCImago, THE ve QS gibi uluslararası kuruluşların sıralamalarında her yıl sırasını üstlere taşıyan Uşak Üniversitesi, 2024 yılında bir kez daha UI GreenMetric (Dünya genelinde "En yeşil kampüsler") sıralamasına girdi veilk beş yüz üniversite arasında yer alma başarısı gösterdi. Türkiye’den 120 üniversitenin girdiği listede Uşak Üniversitesi 46’ncı sırada bulunuyor.

Rektör Savaş: “Hedeflerimizi her yıl daha yükseğe taşıyoruz”

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, sıralamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Uşak Üniversitesinin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını vurgulayarak şunları söyledi:

“UI GreenMetric, üniversiteleri enerji, su tasarrufu, atık yönetimi, yeşil ulaşım ve sürdürülebilirlik politikaları gibi kriterlerde değerlendiriyor. Üniversitemiz, bu alanlarda kaydettiği ilerlemelerle her yıl daha üst sıralara çıkıyor. Bu yıl dünya genelinde ilk 500’de yer almak, doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Uşak Üniversitesi ailesine bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Uluslararası düzeyde 1477 üniversitenin sıralamaya dâhil edildiği değerlendirmede, 2024 yılında geçen yıla göre 187sıra yükselerek 489. sırada yer alan Uşak Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında bir kez daha yerini aldı. Sıralamanın yapı ve alt yapı kategorisinde 930 puan alan üniversitemiz, enerji ve iklim değişikliği kategorisinde 1285, atık kategorisinde 1050, su kategorisinde 600, eğitim ve araştırma kategorisinde 1350, ulaşım kategorisinde ise 1525 puan alarak, ABD, Rusya ve Avrupa’daki birçok üniversiteyi geride bıraktı.