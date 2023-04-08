Uşak Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezinde bulunan yemekhanede, Uşak ilinde ikamet eden ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Uşak Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurtlarında misafir edilen depremzedelere iftar verildi.

İftara Vali Vekili Muammer Balcı, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş, Genel Sekreter Doç. Dr. Sinan Gürcüoğlu, Senato Üyeleri, il protokolü ve iş insanları katıldı.

İftarda depremden etkilenen misafirlerle bir arada olmanın mutluluğu içinde olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Savaş, rahmet, mağrifet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerifin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diledi. Prof. Dr. Ekrem Savaş “Bu ramazan içimiz buruk. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkez olmak üzere 11 ilimizi etkileyen depremde birçok kardeşimizi ahirete uğurladık. Cenab-ı Hak onlara rahmetiyle muamele etsin. Geride kalan kardeşlerimize sağlık, afiyetler ihsan etsin inşallah. Cenab-ı Hak hepimizi ramazanı hakkı ile değerlendiren kullarından eylesin. Cenab-ı Hak inşallah bizi kadir gecesine ve bayrama ulaştırsın. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. İftara destek olan Uşaklı iş insanımıza da teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

İftara destek olan Uşaklı iş insanı depremzedelerle böyle organizasyonlarla bir araya gelmenin çok güzel olduğunu söylerken bu iftarın kentteki diğer hayırseverlere de örnek olmasını dilediğini ifade etti.

İftar öncesinde ve sonrasında depremzede çocuklar için farklı etkinlikler de yapıldı.