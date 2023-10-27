Uşak Üniversitesinde Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde; 26 Ekim tarihinde “Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi” ve İslami İlimler Fakültesi tarafından ‘‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinin Durumu’’ adlı panel gerçekleştirildi.

-Güzel Sanatlar Fakültesinden 100. Yıla özel sergi-

Büyük beğeni toplayan ‘‘Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi’’nde, resimden, seramiğe, moda tasarımından geleneksel el sanatlarına; 20 öğretim elemanının eserleri yer aldı. 26 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak sergiyi davetlilerle gezen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, eserler hakkında bilgi aldı.

-Cumhuriyetin 100. Yılında din eğitimi ve önemi konuşuldu-

Sergi sonrası Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde İslami İlimler Fakültesi tarafından ‘‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinin Durumu’’ konulu panel gerçekleştirildi. Etkinlik, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasını ardından, İslami İlimler Fakültesi Öğr. Gör. Mehmet Aydın tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Panelde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul panelist olarak yer aldı.

Moderatörlüğünü İslami İlimler Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz’ın yaptığı panelde; Dr. İşleyen "Cumhuriyetin 100. Yılında İlk ve Orta Öğretimde Din Öğretiminin Durumu", Doç. Dr. İşliyen "Cumhuriyetin 100. Yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Hizmetlerinin Durumu’’ ve Prof. Dr. Erul "Cumhuriyetin 100. Yılında Yüksek Din Öğretiminin Durumu" konularında bilgi verdi.

Rektör Savaş: ‘Dinimizi doğru öğrenmeliyiz.’

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, konuşmasında İsrail’in vahşice saldırılarını kınadıklarını ve Filistin halkının yanında olduklarını söyledi. Rektör Savaş; “Cenab-ı Hak birçok ayette ‘Düşünmez misiniz? Akıl etmez misiniz?’ demektedir. Güçlü olmak istiyorsak, dinimizi çok iyi öğrenmeli ve bilmeliyiz. Kuran-ı Kerim’i ve Peygamber efendimizin sünnetini kendimize rehber edinirsek hiçbir zalim amacına ulaşamaz. Bugün burada din eğitimi ve din hizmetlerinin gelişimiyle ilgili kıymetli konuşmacılarımız değerli bilgiler aktaracaklar. İmam Hatip Liseleriyle ilgili geçmişte yaşanan haksızlıklar ve verilen mücadeleleri biliyorum. Günümüzde gelinen noktada emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Etkinliğe katılan gençlerimizin verilen bilgilerden çok şey öğreneceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.

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Moderatör Prof. Dr. Ali Yılmaz, Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunun kabul edilişiyle ilgili bilgi vererek, Türkiye’de din eğitiminin başlangıcından, Diyanet İşlerin ve İlahiyat Fakültelerin kuruluşlarından bahsetti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen yaptığı sunumda genel müdürlük olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. İlahiyat mezunlarının çalışma alanları hakkında bilgi aktaran Dr. İşleyen, din dersi öğretmenlerinin görevlerinin önemli olduğunu, kendini adayan, geliştiren, iz bırakan öğretmenler olmaları gerektiğini söyledi. Din öğretmenlerinin öğrenciye rol model olması gerektiğini ifade eden İşleyen “Din öğretmenlerimiz öğretim yöntem ve tekniklerini iyi bilmeli, gençlerimizin dilini anlayabilmelidir. Her alanda kendilerini geliştirmelidir. Genel Müdürlük olarak din öğretmenlerimizin gelişimi için her türlü imkanı sağlıyoruz’’ dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen ise yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek akademik camiayla her zaman iç içe olduklarını ve eksik oldukları konularda destek aldıklarını aktardı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul ise yüksek din eğitimi hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Gazze’de yaşananlar üzerinden din eğitiminin neden gerekli olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Erul; “Bizler dinimizi ne kadar doğru öğretirsek hem Müslümanlara hem de tüm insanlığa faydalı oluruz.” ifadelerini kullandı. Dinin insanların yüreğine dokunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Erul, dinin tıpta olduğu gibi doğru dozda verildiğinde ilaç yoksa zehir olacağını ifade etti. Prof. Dr. Bünyamin Erul ayrıca ilahiyatın öneminden ve ilahiyat fakültelerinin verdiği eğitimin amacından bahsetti. Prof. Dr. Erul amaçlarının; gelecek nesilleri 100 yıllık tecrübeyle, inancıyla, bilinciyle, tarihiyle İslam alemine ve tüm insanlığa örnek olacak şekilde yetiştirmek olduğu söyledi.

Etkinlik panelistlere teşekkür plaketlerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.