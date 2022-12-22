Uşak Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, UÜ Teknoloji Transfer Ofisinin (UTTO) BİGG-USTECH projesiyle ‘Girişimcilik Destek Programı Uygulayıcı Kuruluşu’ olmaya hak kazandığını belirtti.

Uşak Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, UÜ Teknoloji Transfer Ofisinin (UTTO) BİGG-USTECH projesiyle ‘Girişimcilik Destek Programı Uygulayıcı Kuruluşu’ olmaya hak kazandığını belirtti.

“Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma Yaklaşımı ile güncellenen yeni uygulayıcı kuruluş modelinde, sektörel ve bölgesel işbirliklerinin önceliklendirildiğini aktaran Prof. Dr. Savaş, apılan değerlendirmeler sonucunda Uşak Üniversitesinin BİGG-USTECH projesinin de aralarında olduğu 37 uygulayıcı kuruluş proje başvurusunu desteklenmesine karar verildiğini belirtti.

Rektör Savaş “Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO) ve proje ortakları Zafer Teknopark A.Ş., Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi TTO ve Kütahya Sağlık Bilimleri TTO işbirliği ile önerilen BİGG-USTECH projesiyle, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya bölgesi başta olmak üzere ulusal çerçevede girişimci adaylarına fikir aşamasından ticarileşme aşamasına kadar destek verecek, teknoloji ve bilgi aktarımını sağlayacak, girişimcilik ekosistemini canlandıracak bir uygulayıcı kuruluş oluşturmayı hedeflemekteyiz. Yapılan araştırmalar, bölgede girişimci potansiyelinin yüksek olmakla birlikte, girişimci adaylarını yönlendirecek bir kuruluşun olmadığını, bu konuda önemli bir boşluk bulunduğunu göstermektedir. Biz bu boşluğu dolduracağız. BİGG-USTECH projesinde, girişimci adaylarının iş fikirlerini; eğitimler, mentorluk destekleri, B2B görüşmeler ile iş planına dönüştürme süreçlerinde destek verilecektir. Girişimcilere projelerini geliştirme ve fikirden ürüne giden süreçlerinde her aşamada destek olarak bölgedeki inovatif ve girişimci ekosistem canlandırılacaktır. Proje sonrasında kabul alan iş planlarına hibe programlarından yararlanma, fikri mülkiyet ve şirketleşme gibi konularda danışmanlık verilmeye devam edilecektir” dedi.

Farklı yetkinliklerini bir araya getirerek hizmet verecek uygulayıcı kuruluşlar, teknolojik iş fikirlerinin hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlere dönüşmesinde girişimcilere destek olacak. “Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” motivasyonunun bir yansıması olarak desteklenen projelerde yer alan 134 kuruluşun 32’si üniversite, 7’si üniversite teknoloji transfer ofisi (TTO) birimi ve TTO AŞ, 40’ı teknoloji geliştirme bölgesi, 2’si kamu araştırma merkezi ve enstitüsü, 2’si TEKMER, 4’ü araştırma altyapısı, 6’sı banka ve iştiraki, 5’i girişim sermayesi fonu veya melek yatırımcı ağı, 36’sı sermaye şirketi olarak belirlendi.