Uşak Üniversitesi, “Uşak Üniversitesi Tercih Günleri” kapsamında Atapark’ta tercih standı açtı. 1-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi önünde açık olacak stantta eğitim danışmanları gençlere üniversite tercihleri konusunda yardımcı olacak.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Uşak’ta bulunan gençlerimiz Atapark’ta açtığımız standımızı ziyaret ederek önlisans ve lisans programları, eğitim, burs, yurtiçi/yurtdışı öğrenci değişim programları, barınma, sosyal imkanlar ile yerleşke hakkında ayrıntılı bilgi alabilecekler” derken Uşak Üniversitesi hakkında şu bilgileri verdi: “Uşak Üniversitesi, ulusal ve uluslararası birçok akreditasyona sahip, şehir ve sanayiyle bütünleşmiş, nitelikli bir büyüme ile rol model bir üniversitedir. Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında protokoller imzalayan üniversitemiz, öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili mesleki derslerini, Uşak Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan işletmelerde uygulamalı olarak gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Üniversitemiz engelsiz yapısıyla da öne çıkıyor. Uşak Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan (YÖKAK) kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 30 üniversiteden biridir. Ayrıca Fen Edebiyat Fakültemizin Coğrafya, Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri 5 yıllığına, Arkeoloji, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Sanat Tarihi bölümleri 3 yıllığına, Eğitim Fakültemizde Türkçe Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği programları ise 3 yıllığına akreditedir.” dedi.

Spordan Sanata Sosyal Etkinlikler Bir Eylül Kampüsünde

Prof. Dr. Savaş, kampüs ile ilgili şu bilgileri aktardı: “Bir Eylül Yerleşkesinde yer alan Öğrenci Yaşam Merkezinde bulunan ve yaklaşık 7000 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği yemekhanemizde öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize uygun fiyatlara öğle ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir. Üniversitemiz yerleşkesinde 100 kişilik Erol Olçok Sinema Salonu bulunmakta olup film gösterimleri ve eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Yerleşkemizde çeşitli bankalara ait ATM’ler, Kızılay Kan Verme Noktası ve Gençlik Merkezi yer almaktadır. Ayrıca yapımı biten öğrenci yaşam merkezimiz ve 15 bin kişilik stadyumumuz da yerleşkemizde bulunmaktadır.”

“Uşak Üniversitesi Tercih Günleri” standı 1 – 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi önünde hizmet verecek.