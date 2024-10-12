Küresel ölçekte öğrenciler, akademisyenler, üniversiteler, iş dünyası ve hükümetler tarafından dikkate alınan en kapsamlı analizlerden biri olan Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralamasının (WUR) 2025 yılı sonuçları açıklandı.

Uşak Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı Times Higher Education “Dünya Üniversite Sıralaması 2025” listesinde 115 ülke ve bölgeden 2092 üniversite arasında yer alıyor.

Dördüncü kez THE Dünya Üniversite Sıralamasına giren Uşak Üniversitesi bu yıl 1501+ aralığında yer aldı.

İlk defa 2022 yılında Times Higher Education “Dünya Üniversite Sıralaması”na girmeyi başaran Uşak Üniversitesi, 4 yıldır genel sıralamaya girmeye hak kazanıyor. Türkiye’den 91 üniversitenin yer aldığı THE “Dünya Üniversite Sıralaması 2025”te Uşak Üniversitesi 34. sıraya yükseldi.

Küresel bir performans göstergesi olan THE Dünya Üniversite Sıralamasında 4 yıldır yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, bu başarının Uşak Üniversitesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak "Küresel bir performans göstergesi olan THE Dünya Üniversite Sıralamasında 4 yıldır yer almaktan dolayı son derece mutluyuz. Üniversitemizin bu alanda istikrarlı bir şekilde yer alması, eğitim ve araştırma kalitemizin bir göstergesidir." dedi.