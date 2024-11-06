Uşak Üniversitesi tarafından, düzenlenen ’2. Genç Nesiller Yarışıyor’ Proje Yarışmasının proje sunumları ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde yapılan etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav, Helal Finans Araştırmaları Derneği Başkanı Mehmet Gürdaş, Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Atike İnce Yardımcı ve UTTO ekibi, yarışma jürisi başkanı Prof. Dr. Hamdi Melih Sarıışık, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, düzenlenlenen Genç Nesiller Yarışıyor Proje Yarışmasının ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Rektör Savaş, ‘‘Yenilikçi ve girişimci etkinliklerimizi, proje yarışmalarını ve araştırma projelerimizi artırmaya yönelik gösterdiğimiz gayretlerle Üniversitemizin prestijli bir eğitim ve araştırma kurumu olması için çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Özellikle öğrencilerin proje kültürünü benimsemesinin kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Rektör Savaş ‘‘Son yıllarda lisans öğrenci projelerinde yaptığımız yeniliklerle de bunu kanıtladık. 2023 yılında toplam 126 öğrencimiz desteklenmeye hak kazanmıştır. Öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye ilgilerinin artması, teknoloji girişimciliği ekosistemine dahil olma çabaları ülkemizin teknolojik ve ekonomik ilerlemesi için de son derece önemlidir’’ şeklinde konuştu.

Yarışmada 21 üniversiteden 43 proje değerlendirildi. 9 proje finale kaldı.

Bugün finali gerçekleştirilen Genç Nesiller Yarışıyor Proje Yarışmasının sadece öğrencilere yönelik olarak düzenledikleri 2. Yarışma olmakla birlikte, Uşak Üniversitesinin öncesinde de akademisyen ve sanayicileri de dahil ettiği 3 adet proje pazarı düzenlediğini ve tüm proje yarışmalarının yoğun ilgi gördüğünü aktaran Prof. Dr. Savaş, ‘‘Bugünkü yarışmamızda tekstil, elektronik, bilgi teknolojileri, enerji ve makine teknolojileri, biyomedikal, kimya, çevre, gıda, piskoloji ve tasarım gibi farklı alanlardan, 21 üniversiteden 43 proje değerlendirmeye alındı ve bugün burada değerlendirmelerde en yüksek puanı alan finalist 9 projeyi dinleme şansımız olacak’’ dedi.

Bu projelerin arasından yerli ve yabancı pazarda kalıcı şekilde yer bulmamızı sağlayacak projelerin ortaya çıkmasını, Ülkemizin Ar-Ge çalışmalarına katkısı olmasını, bununla beraber katma değeri yüksek ürünler üretilebilmesini temenni ettiklerini ifade eden Rektör Savaş, projelerin sonucunda çıkacak ürünlerin ilimizin ve ülkemizin hizmetine sunulmasına Uşak Üniversitesi olarak aracı olmanın gurur verici olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından finale kalan 9 projenin sunumları gerçekleşti. Proje sunumlarının ardından ödüle layık bulunan projelere ödülleri takdim edildi.