Uşak Belediyesi, Üç aylara girdiğimiz ilk günde, aralarında Dünya Kur’an Okuma Şampiyonu Uşaklı Hafız Yaşar Çuhadar’ın da bulunduğu ödüllü hafızlarla; “Üç ylara Özel Kur’an’ı kerim Tilaveti ve Mevlit” programı düzenledi.

Uşak Belediyesi, Üç aylara girdiğimiz ilk günde, aralarında Dünya Kur’an Okuma Şampiyonu Uşaklı Hafız Yaşar Çuhadar’ın da bulunduğu ödüllü hafızlarla; “Üç ylara Özel Kur’an’ı kerim Tilaveti ve Mevlit” programı düzenledi.

İslam dünyası için büyük bir önemi olan ve manevi iklimi ile gönüllerimizi kaplayan Üç Aylara Kur’an Tilaveti, mevlit ve dualarla giren Uşaklılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘‘Üç Ayların Manevi İklimine Kur’an Ziyafeti ile Giriyoruz’’ programına Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Fahri Semiz ve çok sayıda Uşaklı katıldı

Programın ardından konuklara hediyelerini Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

Başkan Çakın, rahmet ve mağfiret iklimi olan üç ayların tüm hemşerilerimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.