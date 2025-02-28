Uşak’ta Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde toplamda 917 adet iş yeri denetlendi.

Uşak Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 1 Şubat ve 28 Şubat tarihi arasında kent merkezi ve ilçelerde toplamda 917 adet iş yeri denetlendi. Denetlemelerde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı ve aldatıcı reklam denetimleri kapsamında 31 bin 484 ürün denetlendi. Denetimler kapsamında ise uygunsuzluk tespit edilen 63 adet işyerinde 319 bin 966 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Uşak Ticaret Müdürlüğü’nce sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda vatandaşların sağlığı denetim faaliyetleri Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.