Uşak Tekstil OSB yönetimi, bünyesindeki itfaiye müdürlüğünün araç filosunu yeni aldığı modern bir araçla daha güçlendirdi.

Uşak Tekstil OSB yönetimi, bünyesindeki itfaiye müdürlüğünün araç filosunu yeni aldığı modern bir araçla daha güçlendirdi.

Uşak Tekstil OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, teknolojik gelişme, ihtiyaç, işlevsellik ve bölgenin genişlemesi dikkate alınarak itfaiye teşkilatını modern bir araçla takviye ettiklerini, Önümüzdeki aylarda da İtfaiye Müdürlüğü araç filosuna yeni ve modern itfaiye araçlarının katılımının devam edeceğini duyurdu.

Uşak – İzmir Karayolu üzerinde 644 hektar alan üzerinde kurulu, içerisinde 329 parsel zerinde üretim yapan fabrikaların olduğu ve yaklaşık 14 bin kişinin istihdam edildiği Uşak Tekstil OSB’nin korkulu rüyası yangınlara müdahale içi modern bir itfaiye aracı alındığı açıklandı.

“Yangın açısından çok riskli bir bölge”

Konu ile ilgili bilgi veren OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, “Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığımız, yangınlarda ve diğer tüm detaylarda itfaiyemizin en kısa sürede ve en etkili biçimde müdahale etmelerini sağlamak ve destek olmak, mal ve can kaybını en aza indirmek adına itfaiye filosunu güçlendirmeye devam ediyor” dedi.

Tekstil ağırlıklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların bulunduğu bölgenin yangın açısından riskli bir bölge olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, Bu sebeple 7/24 hizmet veren Uşak OSB itfaiye birimimiz sürekli teyakkuz halindedir. Gerek modern cihazları gerekse profesyonel kadrosuyla her türlü bir acil durumda firmaların imdadına yetişebilecek düzeydedir.

Teknolojik gelişme, ihtiyaç, işlevsellik ve bölgemizin genişlemesi dikkate alınarak sanayicimize hizmet vermekte olan itfaiye aracı alımı gerçekleştirildi. Önümüzdeki aylarda da İtfaiye Müdürlüğümüz araç filosuna yeni ve modern itfaiye araçlarının katılımı devam edecektir. İtfaiye Müdürlüğümüze ve sanayicilerimize hayırlı olsun” dedi.

Halen OSB İtfaiye Müdürlüğünün mevcut araç filosunda 8 adet itfaiye aracı ile 1 adet hizmet ve kurtarma aracı bulunuyor.