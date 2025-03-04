Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince unlu mamullerin üretimi ve satışı yapılan işletmelere sıkı denetim devam ediyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kent genelinde gıda dayanıklılığının sağlanması, hijyenin korunması ve hijyenin güvenilirliği kolay bir şekilde desteklenmesi amacıyla rutin gıda denetimlerine ek olarak unlu mamullerin üretimi ve satışı yapılan işletmelere denetim yapıldı.

Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği ve Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sosyal medyasından yapılan paylaşıma göre geçtiğimiz günlerde sucuk üretimi ve satışı yapılan işletmelere karşı yapılan denetimlerde alınan numunelerin laboratuvar sonuçlarına göre herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz hafta sucuk üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler sırasında alınan sucuk numunelerinin ilgili laboratuvarlarda mikrobiyolojik ve tağşişe yönelik analizleri ortaya çıkmış, gelen analiz sonuçlarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Unutulmamalıdır ki en iyi denetçinin kendisidir. Alo 174 Gıda Hattını içeren gıda ürününün üretimini, satışını ve sunumunu yapan işletmeler ile ilgili talep, öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.