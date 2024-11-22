Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, 81 ilde eşzamanlı Cuma buluşmaları olarak düzenlenen toplantılar kapsamında çiftçilerle bir araya geldi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, müdür yardımcıları ve İlçe Tarım ve Orman Müdürleri 81 ilde eşzamanlı Cuma buluşmaları olarak düzenlenen toplantılar kapsamında 18 köyde çiftçilerle bir araya geldi. Buluşma kapsamında merkeze bağlı Eğlence, Kediyünü, Mollamusa köylerinde, Banaz ilçesine bağlı Güllüçam, Öksüz, Susuz köylerinde, Eşme ilçesine bağlı Kocabey, Cemalçavuş, Gökçukur köylerinde, Karahallı ilçesine bağlı Kaykıllı, Buğdaylı, Karbasan köylerinde, Sivaslı ilçesine bağlı Tatar, Yeni Erice, Karaboyalık köylerinde ve Ulubey ilçesine bağlı Akkeçili, Çardak, Bekdemir köylerinde bir araya geldiler.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, merkeze bağlı Eğlence köyünde sürekli üreticilerin yanında ve birlikte olduklarını belirtti.