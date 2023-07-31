Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, "Yaşasın Buzağılar, Gülsün Yüzler" isimli SOGEP projesi çerçevesinde kolostrumun (ağız sütü) seri üretimine geçildiğini açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada; "Yaşasın Buzağılar, Gülsün Yüzler’’ isimli SOGEP projesi faaliyete geçirildi. Projede hastalıktan ari işletmelerden toplanan kolostrumlar 60 derecede 1 saat pastörize edildikten sonra -40 dereceye düşürülerek vakumlanmakta, sonrasında Freeze Dry teknolojisinden faydalanarak yaklaşık 36 saatte toz haline getirilmektedir. Daha sonra paketlenerek ülke genelinde kolostrum (ağız sütü) eksikliği duyulan tüm işletmelere kargo ile gönderilmektedir. Paketler vakumlu paket halinde olup, raf ömrü 2 yıl olacak şekilde üretilmektedir. Projemiz ile maternal antikor transferindeki yetersizlikten kaynaklı buzağı ölümleri azaltılarak, ülke ekonomisine milyarlarca lira katkı sağlanacaktır” bilgisi verildi.

Proje ile buzağı ölümlerinin azalması bekleniyor

’Yaşasın Buzağılar, Gülsün Yüzler’’ projesinde "ağız" olarak da bilinen yeni doğum yapmış ineklerden sağılan ilk sütün (kolostrum) toz haline getirilip paketleniyor ve buzağıları için üreticilerine veriliyor.

Buzağı ölümlerini azaltmayı hedefleyen projenin toplam maliyetinin 1 milyon 393 bin lira olduğu daha önce açıklanmıştı.

Proje, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) dahilinde yüzde 80’i Zafer Kalkınma Ajansı, yüzde 20’si de Uşak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından sağlanan hibeyle hayata geçirildi.