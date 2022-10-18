Uşak’ta kente değer katacak, halkın ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar ve projeleri yerinde inceleyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Göreve başladığımızda koca bir şantiye alanı gibi görünen güzel kentimiz, projelerimizin tamamlanmasıyla çehresi değişiyor”

Uşak’ta kente değer katacak, halkın ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar ve projeleri yerinde inceleyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Göreve başladığımızda koca bir şantiye alanı gibi görünen güzel kentimiz, projelerimizin tamamlanmasıyla çehresi değişiyor”

Uşak halkına hizmet ederken, kente değer katacak ve halkın ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve AK Parti Mahalle Başkanları ile birlikte Uşak’ta yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Uşak’ta çalışmaların kesintisiz devam ettiğini kaydeden Başkan Çakın, Uşak Belediyesi faaliyet sınırları içerisinde gerçekleştirdikleri hizmetlerin tamamlandıkça, ufukta yepyeni bir Uşak’ın doğduğunu vurguladı. Göreve geldiği 2019 yerel seçimlerinden bu yana yepyeni ve modern bir Uşak için kolları sıvadıklarını kaydeden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Göreve başladığımız tarihlerde belediye sorumluluk alanında kalan tüm bölgelerde topyekün yenileme ve geliştirme çalışmalarına başladık. Ancak göreve başlayalı bir yıl bile olmadan dünyayı etkisi altına alan ve 2 yıl devam eden pandemi dönemi projelerimizin hızla hayata geçmesini olumsuz etkiledi” dedi.

“Projeler tamamlandıkça Uşak gelişiyor ve güzelleşiyor”

Son bir yılda gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Başkan Çakın, “Kente değer katacak ve Uşaklıların ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri bir bir hayata geçirmeye başladık. Bu projeleri şöyle bir anımsarsak, maliye arkasında bulunan Acun Sokaklar’ın yayalaştırılması ve yeniden dizayn edilmesi, İsmetpaşa Caddesi yenileme çalışmaları, kentsel dönüşüm bölgesine kazandırılan park, Çocuk Kent projesi, Atatürk Mahallesi’ne inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu, Bölme Piknik Alanı, Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak, Aybey Mahallesi’ne yapılan Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi, Deniz Grup Asım Karaer Sağlık Ocağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi, Genç Kuşak Akademi binası, Uşak Belediyesi eski binası, yeni aşevi inşaatı, Karaağaç Mahallesi’nde inşaatı devam eden Pazar Yeri ve Düğün Salonu, Kayaağıl Termal Tesisi yenileme çalışmaları, Kadın Koordinasyon Merkezi(UKAMER) yeni hizmet binası, Atapark baskı beton zemin uygulaması ve Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezi gibi daha pek çok projeleri sayabiliriz” dedi.

Konuklarını gezdirirken Uşak Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler de veren Çakın: “Göreve başladığımızda koca bir şantiye alanı gibi görünen güzel kentimiz, projelerimizin tamamlanmasıyla çehresi değişiyor ve hemşerilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren, çok güzel ve Avrupai bir kent haline dönüşüyor” ifadesini kullandı.