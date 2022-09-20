Uşak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ, kentteki başhekimlerle bir araya gelerek, hastanelerdeki yaşanabilecek olumsuzluk ve yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Uşak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ, kentteki başhekimlerle bir araya gelerek, hastanelerdeki yaşanabilecek olumsuzluk ve yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Uşağa geçtiğimiz günlerde atanan yeni İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ, kente geldiği günden beri yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam etti. Bu çerçevede çalışmaları sürdüren Akdağ, kentteki başhekimlerle buluştu. Vatandaşlarla buluştuğu zamanlarda aldığı şikayetler üzerine değinen Mehmet Akdağ, vatandaşların isteklerine yönelik çözüm çalışmaları başlattı. Hastanede oluşabilecek olumsuzlukları da dinleyen Akdağ, bunlar için de en yakın süreçte çözümler üretileceğini belirtti.