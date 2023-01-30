Uşak Valisi Vali Dr. Turan Ergün ve il protokolü, Işık Çakır Sultan Cemevi’nde Alevi Kültür Derneği ev sahipliğinde düzenlenen birlik cem törenine katıldı.

Uşak Valisi Vali Dr. Turan Ergün ve il protokolü, Işık Çakır Sultan Cemevi’nde Alevi Kültür Derneği ev sahipliğinde düzenlenen birlik cem törenine katıldı.

Alevi dedesi Nazmi Aydedeoğlu tarafından yönetilen cem töreninde, dünyada ve Türkiye’de yaşanan acıların sona ermesi, birlik ve beraberlik içerisinde yaşanması mesajları verildi. Şehitler için dualar edildi ve beyitler okundu. Daha sonra semah dönüldü. Cem töreninin ardından lokmalar dağıtıldı.

Cem töreni hakkında açıklamalarda bulunan Alevi Dedesi Nazmi Aydedeoğlu, “Uşak Işık Çakır Cem evimizde canlarımızla birlikte cemimizi gerçekleştirdik. Cemimize; Sayın Valimiz ev protokolümüzün değerli üyeleri katılmıştır. Kendilerine şahsım ve cem evimiz canları adına çok teşekkür ederiz. Çok yoğun bir katılımla cemimizi icra ettik. Hak, kabulü makbul eylesin” dedi.

Cem törenine Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Müftüsü Burhan Çakır, Vali Yardımcısı Ramazan Kıyak ve Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan katıldı.