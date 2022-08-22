Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlar için uyarılarda bulundu.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlar için uyarılarda bulundu.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polis (TDP) ekipleri kentin işlek caddelerinde vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık ve mal varlığına ilişkin suçlara yönelik bilgilendirme yaptı. Çalışmalar çerçevesinde İsmet Paşa Caddesi ve Ata Park Meydanı’nda harekete geçen ekipler vatandaşlara sahte para örnekleri ve son zamanlarda yapılan dolandırıcılıklar hakkında bilgiler verip, bu gibi durumlarda ne yapmaları ve nerelere müracaatta bulunmaları konusunda bilgiler verdi.