Uşak’ta polis ekipleri havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanların üstlerini battaniyeyle örterken mama kaplarına da mama koyarak sokakta yaşayan canlıları unutmadı.

Uşak’ta polis ekipleri havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanların üstlerini battaniyeyle örterken mama kaplarına da mama koyarak sokakta yaşayan canlıları unutmadı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme polis ekipleri, havaların soğumasın ardından sokak hayvanlarını beslemek ve soğuğa karşı korumak adına sahaya indi. Ekipler, havanın eksi dereceleri gösterdiği saatlerde hayvanların üzerini “Polis” yazılı battaniyeyle örterken kentin bir çok noktasında bulunan hayvan mama ve su kaplarına mama ve su doldurarak sokakta yaşayan hayvanları unutmadı.