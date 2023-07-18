Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) 22. Olağan Genel Kurulu, Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı ve sanayicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 22. Genel Kurulu Toplantısı Uşak Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri, protokol üyeleri, sanayici ve iş adamlarının katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu Bölgede yapılan yatırımlarla Uşak, sanayi alanında genişleterek daha fazla istihdam, ihracat ve katma değer oluşturma yolunda ilerlediklerini söyledi. Ardından konuşma yapan Uşak Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, 100 Yılın Felaketi olan 6 Şubat depremlerinde Uşak sanayisinin önemli rol oynadığını söyledi. Konuşmaların ardından konuşma yapan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Ülke ihracatının artışındaki başarı siz sanayicilerimiz sayesinde. Biz iktidara geldiğimizde 192 organize sanayi varmış. Bunun üzerine 162 tane daha ilave etmişiz. Parsel sayısına baktığımız zaman aşağı yukarı 11 bin 400 parsel varken bizim dönemimizde 46 bin 500 parsel ilave edilerek 57 bin 900 parsele ulaşılmıştır. İstihdam açısından organize sanayilerde çalışan işçi sayısı 415 binmiş, bugün aşağı yukarı 2,5 milyon kişi organize sanayilerde çalışmakta. Bunların daha da arttırılması yönündeki gayret ve çabalarımız devam etmekte. Biz şimdiye kadar organize sanayilerin alt yapısını geliştirmesi anlamında 37 milyar lira kredi desteğinde bulunmuşuz. Uşak ilimizde de 770 milyon liralık bir kredi kullanılmış." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Uşaklı sanayicileri 6 Şubat depremlerindeki özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Konuşmaların ardından toplantı, gündem maddelerinin görüşmesiyle devam etti.