Uşak Nüfus Müdürlüğü, 17-18 Haziran günü gerçekleşecek olan YKS için hafta sonu açık olacaklarını duyurdu.

Uşak Nüfus Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adayların mağdur olmaması adına açık olacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada “Yükseköğretim Kurumlar Sınavına (YKS) girecek adaylarımız için Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğümüz 17 Haziran Cumartesi 07:00 - 17:00 arası, 18 Haziran Pazar 07:00 - 15:30 arası açık bulundurulacaktır. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.