Uşak Belediyesi kent genelinde yüzme havuzundan eğitim ve yaşam merkezlerine, pazar yerinden yeni parklara kadar birçok alanda çalışma yürütüyor. Bunlardan bir tanesi olan ve kent merkezinde dönüşümün güçlü sinyallerini cephe kaplama çalışmasıyla veren İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddeleri Kentsel Tasarım Projesi’nde şimdi ikinci aşamaya geçiliyor.

Uşak Belediyesi kent genelinde yüzme havuzundan eğitim ve yaşam merkezlerine, pazar yerinden yeni parklara kadar birçok alanda çalışma yürütüyor. Bunlardan bir tanesi olan ve kent merkezinde dönüşümün güçlü sinyallerini cephe kaplama çalışmasıyla veren İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddeleri Kentsel Tasarım Projesi’nde şimdi ikinci aşamaya geçiliyor.

İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddelerinde toplamda 83 adet binanın ön, 45 adet binanın yan cephe revizyonu yapılmış, kötü ve karmaşık görüntüye sebebiyet veren reklam tabelası, klima ünitesi, televizyon anteni, kablo ve tente gibi materyaller kaldırılmıştı. Kentin göz bebeği niteliğinde olan ancak eski cazibesini kaybeden İsmetpaşa’nın yeniden canlanması için yürütülen projede tabelalar tek tip yapılmış, 33 binada mantolama çalışmaları gerçekleştirilmişti.

Şimdiyse ikinci etap olarak bölgede detaylı bir alt yapı ve ardındansa üst yapı çalışmaları başlayacak. Kısa süre içerisinde fiili olarak ilk adımın atılacağı proje hakkında Tiritoğlu Çayzade’de düzenlenen bilgilendirme toplantısında bölge esnafıyla buluşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sürecin ve projenin detaylarını paylaşarak merak edilen soruları yanıtladı, işlem bittiğinde bölgenin kente ve esnafa değer katacak bir alana dönüştüreceğini vurguladı. Başkan Çakın, toplantının ardından İsmetpaşa Caddesi’nde proje detaylarını inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

İlk kazma yakında vuruluyor

İsmetpaşa Caddesi’nin şehrin kalbi olduğunu paylaşan Başkan Mehmet Çakın, “Cadde esnafımızla bir araya geldik ve gerçekleştirmeyi planladığımız sokak sağlıklaştırma projemizin ikinci etabı hakkında konuştuk. Caddemizin hem şehrimize hem esnafımıza ve vatandaşımıza yakışır bir hale gelmesini arzu ediyoruz. Pandemi dolayısıyla ertelediğimiz proje çerçevesinde ilk kazmayı inşallah önümüzdeki günlerde vurmuş olacağız.” dedi.

Proje esnafa güç katacak

Yapımı tamamlanan cephe sağlıklaştırma çalışmasının vatandaştan büyük bir teveccüh gördüğünü hatırlatan Çakın, “Bizim arzumuz, isteğimiz esnaflarımıza zorluk çıkarmak değil. Onların destekleriyle ve sabrıyla, onlarla beraber hem iş hacimlerinin artmasını sağlamak hem de vatandaşlarımızın cazibesini bu noktada toplayarak Uşak’ımız için önem arz eden caddemizdeki hareketliliğin devamını sağlamak istiyoruz. Tekrar gösterdikleri anlayış ve sabırdan dolayı caddedeki esnaflarımıza teşekkür ediyorum ve yeni projemizin de tüm Uşaklı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Bölgede neler olacak sorusu yanıt buldu

Proje hakkında teknik detayları paylaşan Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürü Emre Kocabıyık ise “Yıllardır halkımıza hizmet eden caddemizde yıpranan ve kırılan birçok taş ve kaldırım olduğunu gördük. Bundan dolayı Belediye Başkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda zeminle ilgili çalışmalarımızı yaptık ve ihalemizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta İsmetpaşa Caddemizin işlemlerine başlamayı hedefliyoruz. Kazı çalışmaları gerçekleştireceğiz ve yer altı çalışmalarını yapacağız. Ardından sağlam bir şekilde beton atıp üzerine granit taşlar ile döşeme yapmayı planlıyoruz. İlk etapta Tiritoğlu Parkı’ndan başlayıp Dere Sokak’ın kestiği, trafiğe açık olan kısma kadar devam edecek. İkinci etapta da eski belediyemizin olduğu yere kadar gidecek. Çalışmaların ardından caddemizi güzelleştirmek adına daha modern ve daha şık aydınlatma gruplarını monte edeceğiz. Caddenin konforunu arttırmak için de kent mobilyalarını yerleştireceğiz ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Ayrıca esnafımızın mal indirip bindirebilmesi için çeşitli zamanlarda kullanıma açılmak üzere bir yol yapacağız. Bir de 1.000 metre uzunluğunda bir bisiklet yolumuz olacak. Projemiz, toplamda 29.000 metrekare bir alandan oluşuyor. Şu anda 15.000 metrekare bir alan için ihalemizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki yılda da Dörtyol bölgesine kadar olan kısım için tekrar çalışmalara başlayacağız.” diye konuştu.

İsmetpaşa Caddesi’nden sökülen taşların ihtiyaç olan bölgelerde kullanılması için depoya kaldırılacağını da ekleyen Kocabıyık, projenin hayırlı olmasını diledi.