Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından 2023 yılının ilk 5 ayında düzenlenen 45 operasyonda 62 uyuşturucu tacirinin yakalandığı açıklandı.

Uşak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılının ilk 5 ayında yapılan 45 operasyonunda 62 uyuşturucu taciri yakalanmış olup bu operasyonlar sonucu 491 adet uyuşturucu hap, 112 gram metamfetamin, 637 gram esrar, 50 gram skunk, 4 gram bonzai, 2 gram reçine esrar ve 31 adet uyuşturucu imal ve kullanım malzemesi ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı 2022 yılının tamamında da uyuşturucu ile çerçevesinde 96 operasyona imza atmış ve 120 uyuşturucu tacirini yakalamıştı.