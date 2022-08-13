Kılıç’ın yerine Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi.

Kars Jandarma Alay Komutan Yardımcısıyken 28 Ağustos 2019 tarihinde Uşak İl Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Albay Murat Kılıç Düzce’ye atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Uşak’ta 3 yıldır görev yapan Uşak İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kılıç, Düzce’ye atandı. Kılıç’ın yerine Kıdemli Albay Fahri Semiz görevlendirildi.

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Didim Belediyesi tarafından üretilen unlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

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