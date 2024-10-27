Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin kantin ve yemekhanelerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü talimatlarıyla 81 ilde sürecek olan ve eş zamanlı olarak yapılacak denetim programları kapsamında Uşak’ta da faaliyet gösteren okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin kantin ve yemekhanelerine yönelik denetimler yapıldı.

Öte yandan Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Gıda güvenliğinde ‘Sıfır Tolerans’ prensibini benimsiyor, bitkilerin ve gençlerimizin güvenilir gıda erişimini önemsiyoruz” ifadeleri kullanıldı.