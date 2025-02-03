Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ikinci dönemi başlamasından dolayı bir mesaj yayımladı.

Yayımlanan mesajda, eğitimin geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olduğunu vurgulayan Yücel; "3 Şubat itibarıyla yeni eğitim-öğretim dönemine hep birlikte merhaba diyoruz. Tatilin ardından taze bir başlangıç yapmanın ve başarılarla dolu bir döneme adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu süreçte, öğrencilerimizin azmi, öğretmenlerimizin özverisi ve velilerimizin desteğiyle en verimli şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum. Eğitim, geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır ve bizler de bu yolda tüm imkânlarımızla yanınızdayız. Yeni dönemin tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyor, emekleri ve gayretleri için öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte, daha aydınlık bir geleceğe doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.