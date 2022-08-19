Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak şehir merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Uşak Havaalanı’ndan iniş ve kalkış yapan uçakların güvenliği yüzünden binalarına kat çıkamayan vatandaşların sorunun çözüldüğü müjdesini verdi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak şehir merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Uşak Havaalanı’ndan iniş ve kalkış yapan uçakların güvenliği yüzünden binalarına kat çıkamayan vatandaşların sorunun çözüldüğü müjdesini verdi.

Şehrin birçok bölgesinde mevcut imar haklarına uygun olduğu halde 2011 yılında onaylanan ‘Uşak Hava Mania Planı’na yönelik hazırlatılan havacılık çalışması tamamlandı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlıklarına başlanan görüşmeler sonucu, bakanlık tarafından onay alındığını duyurdu.

Çakın, artık yaklaşık 592 hektar alanda yüzde oranında vatandaşların mağduriyetinin giderildiğini müjdeledi. Çakın, “Artık kentimizin kuzey kesimindeki yüksek alanları ve Atatürk Mahallesi Şekerevleri Mezarlığı’nın güney kısmını kapsayan çalışma sonucu, bu bölgelerdeki vatandaşlarımız imar planında belirlenmiş olan kat yüksekliklerinde yapılaşmalara gidebilecektir” dedi.

Hava Mania Planında istenen revize geldi

Uzun yıllardır uygulamada olan Uşak Havaalanı Mania Planında imarda hakları daha fazla olmasına rağmen kullanamayan vatandaşlar için müjdeli haber Başkan Çakın’dan geldi. Belediyeye ait yeni hizmet binasının yer aldığı kentsel dönüşüm bölgesinde, Kalfa Korusu’nda, kentin kuzey bölgelerinde ve Şekerevlerinde uçuş güvenliği nedeniyle uygulanan ve kat sınırlaması bulunan plan, 2019 yerel seçimleri sonrasında başlatılan çalışmayla değiştirildi.

Mevcut plan nedeniyle yapıların imar planındaki yüksekliklerden daha düşük bırakıldığını kaydeden Çakın, “Örnek verirsek bizim 5 kat veya 15 metre belirlediğimiz imar hakkı; uçuşların geçtiği güzergâhlar nedeniyle 7 metreye düşürülmüş oluyordu. Vatandaşlarımız bu bölgelerde sorun yaşıyordu. Bu durum yeni yatırımlarda ve mevcuttaki binaların yenilenmesinde engel oluşturuyordu.” dedi.