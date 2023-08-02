Uşak’ta Halk Ekmek, 5 liradan satılmaya başlandı.

Uşak’ta daha önce normal fırınlarda 5 TL’den satılan 210 gram ekmek, 250 grama çıkarılarak 7,5 TL’den satılmaya başlamıştı. Uşak Belediyesi tarafından üretilen 230 gram Halk Ekmek, 1 Ağustos’tan itibaren 5 TL’ye satılmaya başlandı.

Uşak Belediyesi yetkilileri, halk tipi ekmeğin 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana 7 ay boyunca 3 TL’den satıldığını hatırlatarak zamma gerekçe olarak başta akaryakıt ve artan diğer maliyetleri gerekçe gösterdi.

Uşak Halk Ekmek Fırını, 2013 yılında Aybey Mahallesinde Uşak Belediyesi tarafından kurulmuş ve dar gelirli ailelerin ucuz ekmek yemesini amaçlamıştı. Halen şehir içerisinde özellik dar gelirli ailelerin yaşadığı semtlerde belediyeye ait yaklaşık 20’ye yakın satış noktasında halka ulaştırılıyor.