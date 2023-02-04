Dünya’nın önde gelen müzelerinde sergilenen Uşak Halısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de görücüye çıktı.

Dünya’nın önde gelen müzelerinde sergilenen Uşak Halısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de görücüye çıktı.

Dünya’da önde gelen müzelerde sergilenen Uşak Halısı bu kez de 46 farklı eserle birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergilendi. Metrekaresinde 90 bin ilmek bulunan, tamamen yünden yapılan ve kök boyası kullanılarak doğallığın korunduğu el dokuması halılar büyük beğeni topladı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda vatandaşların ziyaretine sunulan Uşak halılarına ve kilimlerine, kendisi de Uşaklı olan çağın önemli ressamlarının oluşturduğu desen ve motiflerin görsel şölenini eşlik etti.

Bu tarz kültürel birlikteliklerin önemine işaret eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Uşak’ın değerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkıyla buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkıyla bir bütünüz. Birer sanat eseri olarak kabul edilen Uşak halılarının da bu birlikteliğe sunduğu katkı çok değerli. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, katılım sağlayan ve sergide emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.” dedi. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Biz biriz, beraberiz. Geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Bütün bunlar bize güç vermektedir. Uşak’tan ülkemize gelen belediye başkanı ve heyetine teşekkür ederim. Var olacaksak geçmişimizi çok iyi öğrenmeliyiz. Geçmişten gelen kültürün ve yapılan çalışmaların değerini bilmemiz gerekir” diye konuştu.

Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve beraberindeki heyet KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ı, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu makamlarında ziyaret etti.