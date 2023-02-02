Uşak Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlar Kurulu 2023 yılı toplantısında; Uşak esnafının sorunları masaya yatırıldı.

Uşak Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlar Kurulu 2023 yılı toplantısında; Uşak esnafının sorunları masaya yatırıldı.

Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlar Kurulu 2023 yılı toplantısında Uşak Esnaf Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Atalay Savaş, esnafın en büyük sorunun kent içerisindeki zincir marketler ve özellikle şeker temininde yaşanan sıkıntıları, sosyal güvenlik uygulamasındaki eşitsizlikleri görüştüğünü ve Uşak Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen esnaf sarayına taşınma konusunu görüştüklerini kaydetti.

Esnaf başkanlarını AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Banaz belediye Başkanı Zafer Arpacı görüş alışverişinde bulundu.

2023 Yılı Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlar Kurulu Toplantısı, Banaz İlçesinde bulunan Banaz Belediyesi’ne ait Hamamboğazı Termal Tesislerinde gerçekleştirildi. 5362 sayılı Esnaf Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 21. Maddesi gereğince 2023 Yılı Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlar Kurulu Toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Birlik Başkanı Savaş, “Toplantıda değerli esnaflarımızın sorunları ve çözüm önerileri ve odalarımızın sorunları ve çözüm önerileri dile getirildi. Başkanlarımız en büyük sıkıntılarının kent içerisinde mantar gibi çoğalan zincir marketler olduğunu, bu marketler yüzünden satış yapamaz hale geldiklerini ve bunlara karşı önlem alınması gerektiği konusunda görüş birliğine vardılar. Ayrıca perakende şeker temininde yaşanan sıkıntılar da dile getirildi. Bir diğer sıkıntımız da esnafın yanında çalışan bir işçi 5 binde emekli olurken bağkurlu bir esnaf 9 bin gün prim öderse emekli oluyor. Bu eşitsizliğe de bir çözüm bulunmalı. Bu konuları görüştük” dedi.