Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve beraberindeki polis ekipleri 25.yaş gününü kutlayan down sendromlu Mert’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve beraberindeki polis ekipleri 25.yaş gününü kutlayan down sendromlu Mert’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Uşak’ta bir çok toplumsal desteklerde bulunan İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, down sendromlu Mert’e 25.yaş gününde sürpriz gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü makam odasında Mert’e özel pasta kesen Emniyet Müdürü Gezer ve beraberindeki ekipler, aynı zamanda çeşitli hediyelerde verdi. Polisleri de çok sevdiğini söyleyen Mert’e sürprizleri devam eden ekipler önce kenti sonrasında ise kentte düzenli olarak yapılan uygulamaların noktalarını gezdirdi.