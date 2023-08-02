Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Kolcu atandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürleri kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tararfından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişirken, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. Atama kararnamesi ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Kolcu atandı.