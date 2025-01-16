Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık 20 milyon TL değerindeki ikinci anjiyo ünitesi hizmete açıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki ikinci anjiyo ünitesinin açılışı ve ilk müdahalenin gerçekleştirilmesi ile birlikte tıbbi hizmetlerini daha da genişletti. Yeni anjiyo ünitesinin hizmete girmesiyle birlikte, hastanede hem girişimsel anjiyo hizmetleri hem de diğer anjiyo işlemleri artık rahatlıkla gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce yapılan açıklamada; “Hastane bünyesinde artık iki anjiyo ünitesi bulunmaktadır ve bu sayede hizmetlerin kalitesi daha da artacaktır. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, her geçen gün hem kadro olarak hem de tıbbi cihaz açısından daha fonksiyonel hale gelmektedir. Hastanemiz, daha kaliteli sağlık hizmetleri sunmayı ve Uşaklı vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürmektedir.” ifadeleri kullanıldı.