Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosunu genişletmeye devam ederken bugün 3 doktorun daha kadrosuna aldığını duyurdu.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosunu genişletmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde Aile Hekimliği Uzmanlığı Uzman Doktor Recep Aktaş ve Uzman Doktor Hilal Kale Aktaş’ı kadrosuna almıştı. Bugün Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi sosyal medyası üzerinden yapılan paylaşımda ise 3 doktorun daha kadrosunu alarak göreve başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada yeni kadroya başlayan doktorların görevleri şu şekilde, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne Uzman Doktor Ergün Sevinç, Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Uzman Doktor Bora Toros ve Tıbbi Patoloji Uzmanı Uzman Doktor Bilge Günay Gülen’i kadrosuna aldığını duyurdu.