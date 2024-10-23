Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosunu genişletmeye devam ederken bugün 4 doktorun daha kadrosuna aldığını duyurdu.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosunu genişletmeye devam ederken geçtiğimiz Ağustos ayında Ortopedi Bölümüne Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı bölümüne Uzman Doktor Muharrem Utkahan Özcan, Nöroloji bölümüne Uzman Doktor Mahmut Sami Biçimveren, Tıbbi Genetik bölümüne Uzman Doktor Ali Gülen’i ve Çocuk Gastroenteroloji bölümüne Uzman Doktor Doğan Barut’u kadrosunu almıştı. Bugün Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi sosyal medyası üzerinden yapılan paylaşımda ise 4 doktorun daha kadrosunu alarak göreve başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada yeni kadroya başlayan doktorların görevleri şu şekilde, Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Gülenay Korkmaz ve Dr. Faruk Kazancı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mert Manyaslı ve Hematoloji Uzmanı Dr. Mehmet Günhan Tekin’i kadrosuna aldığını duyurdu.