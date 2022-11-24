Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekimliğe Beyin ve Sinir Cerrahi uzmanı Dr. İsmail Kaya’nın getirildiği açıklandı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekimliğe Beyin ve Sinir Cerrahi uzmanı Dr. İsmail Kaya’nın getirildiği açıklandı.

Uşak İl sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ, da Başhekim yardımcılığına da Dr. Öğr. Üyesi İlker Deniz Cingöz’ün getirildiğini duyurdu. Akdağ açıklamasında; “Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Doç. Dr. İsmail Kaya, Başhekim yardımcılığına da Dr. Öğr. Üyesi İlker Deniz Cingöz atanmıştır. Sayın Kaya ve Cingöz’e yeni görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

Ayrıca Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmakta olan Günay Sağır’ın da İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine getirildiği öğrenildi.