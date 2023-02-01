Sanayicinin su sorununa kalıcı çözüm için ileri arıtma sistemi projesi geliştirdiklerini belirten Uşak Deri Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, ortak tesislerinin kullandığı elektriğin karşılanması için hazırlanan GES projesinin de onaylandığını belirtti.

Sanayicinin su sorununa kalıcı çözüm için ileri arıtma sistemi projesi geliştirdiklerini belirten Uşak Deri Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, ortak tesislerinin kullandığı elektriğin karşılanması için hazırlanan GES projesinin de onaylandığını belirtti.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne yılda 30 milyon TL gelir sağlayacak olan güneş enerji santrali (GES) projesi ve su sorununa kalıcı çözüm bulmak için geliştirilen arıtılmış atık suyun geri kazanım ve kullanımı için hazırlanan ileri arıtma sistemi projeleri onaylanarak, destek almaya hak kazandı.

Mali imkanları sınırlı olan Bölgeye yılda 30 milyon TL gelir sağlamak için de GES projesi geliştirdiklerini ifade eden Karahallı, Cumhurbaşkanlığınca onaylanan 2 projeyle yılda 55 milyon TL paranın bölgenin kasasında kalacağını dile getirdi. Uşak Deri Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, mali imkanları kısıtlı olan bölgenin gelirlerini artırmak ve su sorununu çözmek için iki önemli projeyi hayata geçireceklerini söyledi. OSB’nin ortak tesislerinin kullandığı elektriğin karşılanması için güneş enerjisi santrali projesi geliştirdiklerini belirten Karahallı, söz konusu projenin “Yeşil Büyüme İçin GES Kurulumu” adıyla hazırlandığını ve Cumhurbaşkanlığınca onaylanarak, Dünya Bankası’ndan kredi almaya hak kazandığını dile getirdi. GES projesiyle, arıtma tesisi, bölgeye su veren kuyular, bölge müdürlüğü hizmet binası, büyükbaş deri işleme tesisi, itfaiye ve sokak aydınlatmalarında kullanılan elektriğin hiçbir bedel ödemeden karşılanacağını anlatan Karahallı, “Bölgemizin temel ihtiyaçları için kullandığımız elektriği bu projeyle sağlayacağız. Bölgemizde 8 ayrı noktada toplam 4.4 megawat gücünde güneş enerjisi santralı(GES) kurulacak. Bu proje için, Mayıs 2022 itibariyle 71,3 milyon TL gibi bir yatırım öngörüldü. Projeyle birlikte yılda 30 milyon TL bölgemizin kasasında kalacak. Yatırım, azami 4 yıl içinde kendi kendini amorti edecek ve buradan kalan para da yine bölgemizin diğer ihtiyaçları için harcanacak” dedi.

Deri Karma OSBosb’nin su sorununa kalıcı çözüm projesi

Uşak Deri Karma OSB’nin son yıllarda yaşanan yoğun kuraklık nedeniyle, su sorunu yaşadığını ve buna kalıcı bir çözüm için kent adına da önemli bir proje hazırladıklarını belirten Karahallı, Bölgenin ve Uşak Belediyesi’nin atık su arıtma tesislerindeki suyu tekrar kullanılır hale getirerek, sanayide kullandıracaklarını söyledi.

Karahallı, “Arıtılmış Atıksuyun Geri Kazanımı için İleri Arıtma Tesisi Kurulumu adlı projemiz de Cumhurbaşkanlığımızca onaylandı ve Bakanlığımız tarafından desteklenecek. 2023 Yılı Yatırım Programına alınan ileri arıtma projemiz, yağışların yetersizliği ve yeraltı sularının çekilmesi nedeniyle su kıtlığı yaşanan Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’ndeki soruna kalıcı bir çözüm üretecek. Projenin hayata geçmesiyle, atıksu arıtma tesisinden ve Uşak Belediyesi atıksu arıtma tesisinden deşarj edilen arıtma sularının ileri arıtma sistemi ile geri kazanılarak sanayi firmalarının su ihtiyacını karşılanacak” diye konuştu.

Karahallı projenin yatırım bedelinin Mayıs 2022 itibariyle 155 milyon TL olduğunu belirtti. Projenin yılda 25 milyon TL getirisinin olacağını sözlerine ekleyen Karahallı, “İki projemiz için kullanılacak kredinin faizi yıllık yüzde 3, geri ödeme süresi ilk 3 yılı ödemesiz, toplam 13 yıl olacak. Bölgemiz bu 2 proje hayata geçeceği için çifte sevinci bir arada yaşayacak. Her 2 projemizin de bölgemize ve Uşak ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.