Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Coşkun Güngör, aldığı 110 oyla yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetim kurulu başkanı seçimleri gerçekleşti. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seçime Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da takip edenler arasındaydı. Seçimde güncel Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı’yla birlikte Coşkun Güngör ve Uğur Karaca da aday olarak katıldı. 3 adayın katıldığı seçimde 256 oy kullanıldı. Coşkun Güngör, aldığı 110 oy ile yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Yeni başkan Coşkun Güngör, yapmış olduğu açıklamada karma organize sanayi bölgesi olması nedeniyle, bünyesinde değişik sektörlerin var olması nedeniyle farklı sorunlarla karşı karşıya kalındığını söyledi. Bölgenin en önemli sorununun su sorunu olduğunu sözlerine ekleyen Güngör, “Uşak Belediyesi’nin arıtma tesisinden getirilecek suyun Organize Sanayi Bölgesinin mevcut artıma tesisinin elde edilen artıma suyunun ileri arıtma ile arıtılıp bölgeye dağıtılması sağlanacaktır” diyerek bu soruna kalıcı çözüm üretmek istediklerini söyledi.