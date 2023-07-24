Uşak’ta Merkez Derbent Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlemiş olduğu ilk şenlikte yerli müzisyenler ve Hüseyin Kağıt sahne aldı.

Merkez Derbent Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlemiş olduğu şenlikte renkli görüntülere sahne olurken şenliğe çeşitli köylerden ve yüzlerce Derbentli vatandaş katıldı. İlk kez ev sahipliği yapan Merkez Derbent Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği 1. Etkinlikte açılış konuşması yapan dernek başkanı Serkan Çoşkun, şenlikte köy halkı, köy gençleri, yönetim kurulu ve sponsorla gerçekleştiğini ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Şenlikte bir birinden değerli müzisyenler sahne alırken akşam saatlerinde ünlü sanatçı Hüseyin Kağıt sahne aldı.

Vatandaşlar Hüseyin Kağıt eşliğinde ankara havaları oynayarak eğlendiler. Şenlik hediye taktimi ve plaket taktimi yapılarak son buldu.