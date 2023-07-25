Uşak Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ortaya çıkan sinek, böcek ve haşerelerin yok edilmesi için ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Uşak Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Haşerelerle mücadelede özellikle yumurta ve pupa dönemlerinde söz konusu çalışmayı artıran ekipler, ana arterleri ve ara sokakları başta olmak üzere ihtiyaç duyduğu her noktada sabahın erken saatlerinden başlayarak ilaçlama çalışmasını hız kesmeden devam ediyor.