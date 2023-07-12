Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince sokaklarda, parklarda, bahçelerde, mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince sokaklarda, parklarda, bahçelerde, mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Aynı anda farklı noktalarda temizlik çalışmaları yürüten ekipler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de park ve bahçelerde ağaçlandırma ve çim biçme bakım onarım başta olmak üzere faaliyetlerinde bulunuyor.