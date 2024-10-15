Uşak Belediyesi resmi sosyal medyasından yağmur suyu hattı çalışması için vatandaşları uyardı.

Uşak Belediyesi resmi sosyal medyası üzerinden yapılan paylaşımda Atatürk Bulvarı ve 11. Site Sokak kesişiminde ve yağmur yağdığında su birikintisi oluşan bölgede yağmur suyu hattı çalışması başlattığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise; “Atatürk Bulvarı üzerinde Otogar ve benzinlik önünde bulunan noktaları arasındaki yağmur suyu hattı çalışması 14 Ekim 2024 tarihi itibariyle başlamıştır. Bu süreçte belirtilen güzergahtaki yol trafiğe kapatılacak olup, Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için alternatif yolları kullanmalarını rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Öte yandan yağmur hattı çalışmasının yapılması ise yoğun yağış olduğunda Hakkı Yağcı Caddesi, Dere Sokak ve İsmet Paşa Caddesi’nde biriken yağmur sularının Kasapoğlu Deresi’ne yönlendirerek sel ve su baskınlarını önlemek olduğu öğrenildi.